Spittal: Zwei Ungarn, die verdächtigt sind in Salzburg aus zwei Baumärkten Werkzeug gestohlen zu haben, wurden in Kärnten gefasst.

SPITTAL. Zwei Ungarn (34, 44) werden verdächtigt am 22.12., zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in zwei Baumärkten in Salzburg Werkzeug im Wert von über 1.000 Euro gestohlen zu haben. Das Duo fiel am 22.12.2021 gegen 13 Uhr auch einem Angestellten eines Baumarktes in Spittalwegen ihres verdächtigen Verhaltens auf. Das Kennzeichen wurde vom Filialleiter notiert und die Polizeiinspektion Spittal über den Vorfall verständigt.

Fahndung bringt Erfolg

Die Fahndung hatte Erfolg. Der PKW wurde von einer Streife der API Villach angehalten. Im KFZ wurde das in Salzburg gestohlene und noch original verpackte Werkzeug sichergestellt. Telefonische Ermittlungen ergaben, dass das Werkzeug in den dortigen Baumärkten fehlte.

In Schubhaft

Die beiden Ungarn wurden festgenommen und es wurde die Schubhaft verhängt.