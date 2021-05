Ab sofort wird unter dem Titel „konZENTRATION_Auftritt und Rückzug“ bis Oktober 2021 eine facettenreiche Kunstausstellung im Stift Millstatt präsentiert.

MILLSTATT. Bei der gestrigen Pressekonferenz wurde millstART 2021 eröffnet. Organisator der jährlichen Kunstaktion ist der gemeinnützige Verein millstART mit Obfrau Anette Lang und Präsidentin Ina Lerchbaumer, sowie der Vorstandsriege Elisabeth Rosegger, Michael Berndl, Markus Steindl und Andreas Nestler.

millstART

Das ehemalige Kulturprojekt „KUNSTradln" in Millstatt erfährt im vierten Jahr seines Bestehens eine Neuorientierung und Weiterentwicklung. Ina Lerchbaumer sagte so schön: "Weniger ist mehr. Das letztjährige Programm, welches sehr konzentriert war, kam gut an. Daher bleiben wir dabei!" Besonders freue sie sich darüber, dass auch dieses Mal die Stiftskirche mit eingeplant ist.

konZENTRATION

Der Titel „konZENTRATION_Auftritt und Rückzug“ beinhaltet neben Umbrüchen, auch das neue Konzept des organisierenden Kunstvereins in Millstatt. Die Kunstwerke befinden sich unter anderem im Stiftsinnenhof, Kreuzgang, in den Kellergewölben, in der Fischhalle, Waschküche und in den Mottozimmern. Rund 200 Kunstwerken von mehr als 20 KünstlerInnen werden in den nächsten fünf Monaten im Stift eine Bühne gegeben. Ab dem 29. Mai, also ab heute, sind die Exponate täglich bis Oktober ab 10:00 Uhr für Interessierte kostenlos zugänglich. Die Ausstellung hat den großen Vorteil, dass viele Objekte im Freien bzw. in halboffenen Räumen platziert sind, so dass die Besichtigung in Ruhe und mit Abstand erfolgen kann. Für die Mottozimmer und die Gewölbekeller im Stift gelten Zugangsregeln gemäß der gesetzlichen Corona-Bestimmungen.