Helmut-Michael Kemmer aus Stall schreibt (Dreh-)Bücher und begeistert international als Filmemacher.

STALL IM MÖLLTAL. Filmen und Schreiben sind seine große Leidenschaft. Bereits im Kindesalter drehte Helmut-Michael Kemmer die ersten Kurzfilme unter dem Namen "Möllländer", "Robin Hood 2000" oder "Sein letzter Mord". Mittlerweile ist der 42-jährige Staller vielfach ausgezeichneter Preisträger. Erst im November erhielt der Oberkärntner für sein Werk Formation bei den Top Shorts Film Festivals in Las Vegas die Preise "best original story", "best Indie film" und "best young filmmaker".

Ein Protestmarsch

Kemmers Film Formation handelt von Freiheit und Eigenverantwortung. Es ist ein Protestmarsch gegen die Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft und stimmt auch gegen den Lauf unserer Zeit an. "Wir bevorzugen die Technologie und nicht mehr die Menschlichkeit.", warnt der Oberkärntner, der auch die Medien ins Visier nimmt: "Wir nützen Medien und Internet nicht mehr als Werkzeug, sondern wir werden von den Technologien benützt." Daher stellt sich für ihn mittlerweile die Frage, ob wir Menschen noch immer die eigenen Entscheidungen treffen oder ob etwas anderes, wie Technologien, Medien, Staaten, Konzerne für uns entscheiden.

Im Mölltal daheim

Gedreht wurde der Film Formation auf der DJI Inspire 2, einer Kinodrohne, in Lainach und in Stall im Mölltal. Das Team stammt Großteils aus der Region. "Das Thema ist etwas gewagt und zeitgemaß", verrät der 42-Jährige. Kemmer reicht seine Werke online über www.filmfreeway.com bei internationalen Festivals ein.

Verzicht

Der Oberkärntner holt sich seine Ideen durch Verzicht auf starken Medienkonsum. Kemmer selbst bezeichnet diese Methode als "Trick" und "das ermögliche ihm seine kreativen Felder anzuzapfen und dann fließe der Text aus seinem Herzen!", berichtet der Staller.

Buch-Autor

Kemmer begeistert aber nicht nur als Kurzfilmer, sondern auch als Schreiberling. Seit 2010 brachte der Kärntner sieben Bücher zu Papier. Sein aktuellstes literarisches Werk "Meine Freiheit" ist laut Kemmer "sozial kritisch und will ein Wegbegleiter für verschiedene Probleme sein." Gesellschaft, Medien, Weltgeschehen und kritische Gruppierungen werden in einen lyisch-poetischen Kontext gebracht. Der Autor versucht einen positiven, konstruktiven Ansatz zu verfolgen: "Es ist kein Lösungsbuch, sondern es soll dazu dienen, Menschen zum Nachdenken anzuregen, um selbst Ideen zu finden und zu kreieren." Im Frühjahr 2020 kommt ein weiteres literarisches Werk Kemmers auf den Markt über dessen Titel der Künstler derzeit noch den "Mantel des Schweigens" hüllt.

Erotik und Weihnachten

Stolz ist Kemmer auch auf seine beiden neuesten Drehbücher. Die Werke Flucht - eine Mini-Serie mit sechs Folgen - und Fangtan - ein Erotik-Thriller - werden derzeit promotet. Außerdem schreibt der 42-Jährige seit einigen Jahren für seine Familie immer kurz vor dem heiligen Abend eine Weihnachtsgeschichte und ein Weihnachtsgedicht.