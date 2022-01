Foto von Kati Solwold gewinnt in der Kategorie "Schönstes Detailfoto". Gratulation.

SPITTAL. Im November wanderte Kati Solwold mit ihrem Mann Sean und den Kindern Linnea, Ivy, Jakob und Mila von Spittal nach Wisconsin aus. "Uns geht es gut. Die ersten zwei Monate waren cool!", lässt die Vierfach-Mama Bekannten und Freunden in der Heimat ausrichten.

Die sechsköpfige Familie hat sich in ihrer neuen Heimat Madison gut eingelebt. "Wir ziehen diese Woche in unser neues Haus. Jetzt wird gerade viel renoviert", berichtet die 35-Jährige. Außerdem hat man einen neuen Job gefunden und freut sich über zwei neue Autos.

Kati Solwold Photography

Die große Leidenschaft von Kati Solwold ist die Fotografie. Hochzeit-, Portrait-, Pärchen und Familienfotos sind ihre Spezialität. Bereits viele bewegende Momente hielt die Auswanderin mit ihrer Kamera fest. Ein Bild brachte ihr die Auszeichnung schönstes Hochzeitsfoto 2021 ein. Aufgenommen wurde das Foto bei der Hochzeit von Eva Maria und Jelle Erkelens am 31. Juli auf der Gamskogelhütte am Katschberg. - Die Detailaufnahme zeigt den Blumenschmuck am Kopf der Braut. Gewonnen hat die Aufnahme in der Kategorie "Schönstes Detailfoto". Aufnahme: Hochformat. "Oh wie cool, danke! Hab das gar nicht mitgekriegt", so Kati erfreut. Kati Solwold teilt ihre Aufnahmen und Fotos online auf www.katisolwold.com oder Instagram.

Zur Sache

Das Österreichische Hochzeitsportal www.hochzeits-fotograf.info zeichnete unter 1.200 Bildern die schönsten Hochzeits-Fotografien des letzten Jahres aus. Bernhard Fichtenbauer, Gründer und Betreiber des Portals, gratulierte der Siegerin ebenfalls: "Kati Solwold gehörte auch schon 2020 zu den Preisträgerinnen. Na dann schicken wir den Award heuer nach Amerika."