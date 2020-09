Baldur Preiml philosophierte im Mölltal

Baldur Preiml lieferte bei Schlösslgesprächen des Vereins ProMölltal in Großkirchheim spirituell ganzheitliche Lebensweisheiten.

GROSSKIRCHHEIM. Dem Mölltal Inspiration, Lebendigkeit und Visionen für eine gelingende Zukunft zu vermitteln, darum geht es dem Verein ProMÖLLTAL. Noch bis Ende September lädt Maria Hauser-Sauper jeden Freitag ab 17 Uhr ins Schlössl in Großkirchheim zu offenen Gesprächsrunden. Diesmal mit spirituell ganzheitlicher Lebensweisheit des legendären Skisprung-Beflüglers und Sportwissenschaftlers Baldur Preiml, der zum spannenden Thema „Die Zeitenwende braucht ein WIR - wie könnte das aussehen?“ philosophierte. Ein mit 81 unvermindert sprühender Geist, eine Werbung fürs Altern in Größe, ein schlicht liebenswerter Mensch. So baute Baldur Preiml verbal Brücken zum Miteinander und zu unserem göttlichen, stets zum Verzeihen bereiten Anteil. Ganz zufällig eine Mischung, die auch der Zukunft des Mölltals sehr zuträglich sein sollte. Was ProMÖLLTAL-Obfrau Sabine Seidler nicht minder optimistisch stimmte.