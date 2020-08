Hightech-Sicherung für historische Linde im Stiftshof Millstatt.

MILLSTATT (pgfr). Die historische Linde ist aus dem Innenhof des Stifts Millstatt nicht wegzudenken, sie ist ein integraler Bestandteil des gesamten Stiftsensembles und Bestandteil jeder Stadtführung durch Millstatt. Mit einer Höhe von 22 Metern, einem Stammumfang von 5,62 Metern und einem Kronendurchmesser von 16 Metern weist die Winterlinde (Tilia cordata) mehr als beachtliche Maße auf.

Spuren des Alterns

Die Jahrhunderte – die Linde ist rund 500-600 Jahre alt - sind an dem Baumdenkmal jedoch nicht spurlos vorübergezogen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich Fäule im Stamminneren ausgebreitet und Zersetzungsprozesse haben stattgefunden, die die Standfestigkeit des Baumes zunehmend beeinträchtigen.

Ähnlich einem Röntgen

Darauf spezialisierte Baumgutachter haben die Linde jüngst erneut unter die Lupe genommen und ihren Zustand mit modernsten Methoden überprüft. Mittels Schalltomographie, einem Bild gebenden Verfahren, ähnlich einem Röntgen.

Kürzung um zwei Meter

Um die Standfestigkeit der Linde weiterhin zu gewährleisten muss der Baum fachmännisch um zwei Meter gekürzt werden. Damit verringern sich die Windangriffsfläche und die akute Abbruchgefahr bei Stürmen. Gleichzeitig steigt die Grundsicherheit. Mit dieser Maßnahme soll die Linde als „Stifts-Schönheit“ im Arkadenhof weiterhin erhalten werden.

Stets Untersuchungen

Obwohl Verkehrssicherheit erhaltender Baum seit Jahrzehnten im Inneren fast vollständig hohl ist, wird die verbleibende Gesamtmasse noch immer von der Restwandstärke getragen. Gegenüber der letzten Schalltomographie im Jahr 2011 ist der Fäulnisprozess im Stamminneren vorangeschritten. Zukünftig wird der Baum alle zwei Jahre untersucht.



Verkehrssicherheit erhalten

Dringend notwendige Verkehrssicherungsarbeiten finden witterungsabhängig am 25. oder 26. August 2020 in Millstatt statt. Die Österreichische Bundesforste AG bittet um Verständnis, dass am Tag der Durchführung der Arbeiten der Weg über den Stiftshof, sowie die Zugänge zum Museum, dem Kreuzgang und allen Ausstellungsräumen aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben müssen.

"Wir tun alles Nötige, damit sich die vielen Besucher noch lange an unserem Naturjuwel erfreuen können, so Antje Güttler, Leiterin Bundesforste-Forstbetrieb Kärnten-Lungau