Die Kärntner Premiere von "Futter im Trog" fand heute an einem ganz besonderen Platz statt: Dem kleinsten Kino Österreichs in der Villacher Straße in Spittal an der Drau. Larissa Bugelnig, Redakteurin der Woche Kärnten am Standort Spittal, besuchte die Premiere für euch.

SPITTAL AN DER DRAU. Ein Kurzfilm aus Kärnten feierte heute seine lang ersehnte Premiere. Der Veranstaltungsort war ein besonderer: Das kleinste Kino Österreichs. Der Kurzfilm legt als leicht kritische Satire seinen Fokus auf den Bauern als Lebensmittelproduzenten und die kapitalistischen Ziegenböcke, die ihn ausbeuten.

Drehbuch und Regisseur

Das Drehbuch lieferte der Oberkärntner Autor und Filmemacher Helmut-Michael Kemmer, der erstmals auch in die Rolle des Regisseurs schlüpfte. Die leicht kritischen Satire behandelt die schwierige Situation der Bauern. Der Film wurde im Mölltal gedreht.

Kleinstes Kino der Welt

Für die Kärntner Premiere wurde sich ein besonderer Ort überlegt: Im "kleinsten Kino Österreichs", der Kinofabrik, haben 20 Leute Platz. Viele Mölltaler und Mölltalerinnen reisten in die Bezirkshauptstadt, um diese Premiere zu genießen. Die Veranstaltung wurde eingeleitet von Hans-Jörg Unterkofler. Die beiden Schauspieler Harald König und Martina Martinz waren auch vor Ort.