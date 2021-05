Besucherzentrum Mallnitz startete wieder

Am 22. Mai war es endlich so weit: das Besucherzentrum Mallnitz startete nach langer Winterpause wieder in die Sommersaison.

MALLNITZ. Anlässlich des Jubiläumsjahres wurde im Zuge des Auftakts am 22. im kleinen Rahmen die Nationalparkgeschichte sowie die geplanten Veranstaltungen und das Sommerprogramm präsentiert. Gemeinsam mit der Landesrätin und Nationalparkreferentin Mag.a Sara Schaar, Bürgermeister Günther Novak von Mallnitz und Geschäftsführerin der Nationalpark Region Hohe Tauern, Paula Müllmann, verkündete der Nationalparkdirektor Mag. Peter Rupitsch den Saisonstart des Besucherzentrums Mallnitz.

Posterwettbewerb

Außerdem wurden Partnerschulen eingeladen bei einem Posterwettbewerb zum Tag der Parke, welcher dieses Jahr unter dem Motto „the next generation“ steht, mitzumachen. Das Thema war „dein Nationalpark der Zukunft“. Auch Landesrätin Frau Mag.a Sarah Schaar war begeistert von den kreativen Ideen der Kinder für den Nationalpark Hohe Tauern der Zukunft. Danke an alle KünstlerInnen für die zahlreichen tollen Einreichungen. Gewinnerin ist die Nationalpark Mittelschule Winklern mit ihrer Kollage.

Ausstellung

Das Besucherzentrum Mallnitz bietet den idealen Einstieg für Abenteuer im Nationalpark Hohe Tauern. Die Ausstellung „univerzoom nationalpark" bringt Ihnen alle Geheimnisse der Natur im Nationalpark zum Greifen nahe. Ob animierter Bergsturz, klitzekleine Überlebenskünstler, geheimnisvolle Wildnis oder artenreiche Tierwelt. Zusätzlich können Neugierige aller Altersstufen in zahlreichen Erlebnisstationen die Wunderwelt der Hohen Tauern entdecken.



Öffnungszeiten Besucherzentrum Mallnitz:

Sa, 22.05.2021 bis So, 03.10.2021

10.00 bis 18.00 Uhr

Mo, 04.10.2021 bis So, 31.10.2021

13.00 bis 17.00 Uhr