Eine Zwischendecke in einem unbewohnten Haus in Winklern brannte. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

WINKLERN. Am 25.12.2021 gegen 19:30 Uhr bemerkte ein Feuerwehrmann und Nachbar eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines unbewohnten Wohnhauses im Gemeindegebiet von Winklern, Bezirk Spittal/Drau, und verständigte via LAWZ die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand im Bereich der Zwischendecke in der Küche lokalisieren und löschen. Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt und wird Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen sein. Durch den Brand entstand zwar schwerer Sachschaden, jedoch kamen keinerlei Personen zu Schaden.