A10: Bulgare wendete mit seinem PKW zwei Mal am Verkehrsknoten Spittal/Millstätter See, nachdem er fälschlicherweise die Abbiegespur in Richtung Lienz wählte. Er wird angezeigt.

SEEBODEN. Ein Bulgare lenkte heute seinen PKW auf der Tauernautobahn (A10) von Salzburg kommend in Richtung Villach. Am Verkehrsknoten Spittal/Millstätter See wählte er fälschlicherweise die Abbiegespur nach Lienz. Nach rund 50 Metern bemerkte der 44-Jährige, dass er falsch abgebogen war und wendete an Ort und Stelle sein Fahrzeug.

Am Pannenstreifen

Er fuhr entgegen der Fahrtrichtung am Pannenstreifen zurück bis zum Anfang der Abbiegespur und wendete dort erneut, um wieder auf die richtige Fahrspur in Richtung Villach zu gelangen.

Polizei beobachtet Vorfall

Dieser Vorgang wurde von einer Streife der API Spittal bemerkt, die den Bulgaren in weiterer Folge mit seinem Fahrzeug anhalten konnte. Außer dem Lenker waren noch drei Personen im PKW.



Kein Alkohol im Spiel

Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der Bulgare wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.