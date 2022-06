Corvette Fahrer aus ganz Österreich und Teilen Deutschlands reisten nach Seeboden um gemeinsame Ausfahrten in und um die Region Millstätter See zu genießen und zu erkunden.

SEEBODEN. Am vergangenen Wochenende gab es die Möglichkeit an 3 Tagen, die angereisten Sportwagen aus Österreich und Deutschland vor den geplanten Ausfahrten am Hauptplatz beim Corvette Treffen zu besichtigen. Vor Ort wurden viele neugierige Autofans gesichtet, die sich die auffallenden Autos mit Freude ansahen.

Autosegnung

Am Freitagmorgen fand die traditionelle jährliche Autosegnung statt, geführt wurde diese von der Pfarrerin der Evangelische Kirche Unterhaus-Millstätter See, Frau Magister Dagmar Wagner-Raucer. Auch Bürgermeister Thomas Schäfauer zeigte sich von den Autos begeistert. Dieses Jahr führten die geplanten Strecken nicht nur zum Sternenbalkon mit Blick über den Millstätter See oder den Vrsic-Pass nach Kranjska Gora, sondern auch durch das obere Drautal Richtung Staller Sattel bis in Pustertal zum Ursprung der Drau.