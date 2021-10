Achtung: Der Impfbus gastiert (diese Woche) in Radenthein, Seeboden und Spittal.

BEZIRK. Der Impfbus kommt nach Radenthein, Seeboden und Spittal. Es sind Auffrischungs-, Erst- und Zweitimpfungen gegen Covid19 möglich. Bei den Impfstoffen kann zwischen BioNTech/Pfizer und Janssen von Johnson & Johnson ausgewählt werden. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Mitzubringen sind ein amtlicher Lichtbildausweis und die E-Card.

Die Termine

In Radenthein wird am Donnerstag, dem 14./21./28. Oktober (von 13 bis 18 Uhr) vor dem Rathaus (Hauptstraße 65) gegen Covid19 geimpft. In Seeboden steht der Impfbus am Freitag, 15. Oktober (8 bis 12 Uhr) am Hauptplatz. In Spittal kann man sich am Donnerstag, 14. Oktober von 8 bis 12 Uhr und Freitag, dem 15. Oktober von 13 bis 18 Uhr beim Schloss Porcia impfen lassen....