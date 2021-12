In einer Brauchtumsveranstaltung wird am Stefanitag in ganz Österreich der Verunglückten an Seen gedacht, so auch am Millstätter See.

RADENTHEIN-DÖBRIACH. Bei einer Wassertemperatur von vier Grad Celsius und Lufttemperatur um den Gefrierpunkt versenkten acht Taucher der Einsatzstelle Döbriach der Wasserrettung Kärnten beim Romantikhotel "SeeFischer" vor dem Yachthafen einen mit wasserfesten Lichtern geschmückten Christbaum auf ein Gestell in zehn Meter Tiefe. Der Baum bleibt eine Woche im Wasser, die Lichter verlöschen nach 24 Stunden. Taucher hatten zuvor mit Taschenlampen das spezielle Befestigungsgestell ausgeleuchtet.

Kein tödlicher Unfall



Der verantwortliche stellvertretende Einsatzleiter der Wasserrettung, David Wiederschwinger, berichtete der WOCHE, glücklicherweise habe es heuer keinen tödlichen Unfall auf dem See gegeben. Dennoch seien die Aktiven der 1973 ins Leben gerufenen und 61 aktive Mitglieder zählende Einsatzstelle Döbriach, eine von dreien am Millstätter See, in diesem Jahr zu 20, 30 Einsätzen gerufen worden. Schon Kindern bringt die Organisation das Schwimmen bei, mit 16 kann ein Rettungsschwimmerkurs belegt werden.

Begründet in Gmünden



wurde das Brauchtum des Christbaum-Tauchens 1966 im oberösterreichischen Gmünden, berichtete Melanie Golob, Obfrau des veranstaltenden Tourismusverbandes Radenthein-Döbriach. Bevor der Christbaum im Wasser verschwand, segneten ihn ökumenisch die evangelische Lektorin Helene Trattnig und der in Feuerwehrkluft erschienen Pfarrer Slawomir Czulak. Gastgeber Michael Berndl freute sich im Beisein von Gattin Elisabeth, zum siebten Mal das Areal für diese Brauchtumsveranstaltung zur Verfügung stellen zu dürfen.

Mehrfache musikalische Umrahmung



Musikalisch umrahmt wurde die gut einstündige Veranstaltung, die von Mitgliedern der Feuerwehr im Hinblick auf die 2g-Regelung kontolliert wurde, vom Bläsertrio Stefan Hofer mit Maxi und Florian Berndl, dem Gemischten Quartett mit Burgi und Thomas Leb, Andrea Höher und Bernd Lesacher sowie vis-à-vis im Rosengarten von Fairy Tales, sprich: Monika Peitler und Christian Pucher.