Eine weihnachtliche Produktion kommt aus dem Filmproduktionshaus "Five Elements Films".

SPITTAL. Die „Elfentür“, eine deutsch-österreichische Produktion, ist bereits das zweite Projekt zwischen dem deutschen „Raumflugplanetarium Juri Gagarin“ in Cottbus. und der Kärntner Filmproduktionsfirma.

Weihnachtsmärchen

Die Zusammenarbeit lässt sich einfach erklären, die selbsternannte "Neu-Kärntnerin" Jana Thiele von "Five Elements Films" ist gebürtig aus Deutschland und der Autor und Leiter des Planetariums, Gerd Thiele, ist ihr Vater. Gemeinsam haben sie jetzt ein zweites, tolles Projekt auf die Beine gestellt. Das Cottbuser Planetarium hat heuer das Weihnachtsmärchen „Die Elfentür“ als 360 Grad-Show produziert. Die Geschichte in Kurzversion: Nach Hause kommt immer der Weihnachtsmann, aber zu Oma und Opa das Christkind, und das bringt auch immer was für Fritzi mit. Mit Hilfe einer kleinen Elfentür, die plötzlich in der Wohnung auftaucht, gelangt Fritzi selbst ins Elfenland und mit Hilfe der Elfenkönigin trifft sie dort sogar beide, nämlich Weihnachtsmann und Christkind. Gerd Thiele über die Hintergründe: „Eine Elfentür habe ich zuerst bei Jana in Kärnten gesehen und sie erzählte mir auch, dass für die Kinder dahinter das Elfenland liege. Mein kleiner Enkel Fritz, der in Kärnten lebt, war die Vorlage für die Fritzi im Film. Denn in Kärnten ist das Christkind populär, bei uns, seinen Großeltern, der Weihnachtsmann.“

Moderne Technik

Neu ist aber diesmal, dass erstmals Realfilmszenen mit einer 360° Kamera gedreht wurden. Und so spielt "Die Elfentür" in der real gefilmten „realen Welt“ und in einer Märchenwelt, bei der die Greenscreentechnik eingesetzt und die Akteure in eine gezeichnete Kulisse versetzt wurden. Diese Hintergründe hat die Kärntner Grafikerin von Five Elements Films, Christina Lerch, illustriert. Im Märchen kommt auch ein Elfenchor vor, der weihnachtliche Kärntner Lieder singt. Hier hat nicht nur Filmproduzent Christian Rieder mit seinem Quintett „Tritratallala“ einen Auftritt. Er hat den Chor auch selbst aufgenommen.

Premiere

Unlängst hatte die Show jetzt Premiere im fernen Cottbus. Geplant ist, dass im nächsten Jahr die Show auch in anderen Planetarien im deutschsprachigen Raum gespielt werden soll. Bei der Premiere hatte man sogar eine Liveschaltung nach Österreich zu Five Elements Films organisiert, sodass die Gäste nicht nur die anwesenden Mitwirkenden, sondern auch die im fernen Spittal an der Drau kennen lernen konnten. Und auch im nächsten Jahr wird es sicher wieder zu einer Zusammenarbeit zwischen Five Elements Films und dem Cottbuser Raumflugplanetarium kommen.