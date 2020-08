Am 7. August ist der Tag des Bieres. Uli Bacher, Chef der Gartenrast in Untertweng, erzählt von der Faszination des Bierbrauens. 600 Hektoliter Gerstensaft produziert der Oberkärntner in seiner Brauerei jährlich.



RADENTHEIN. Prost! Am Freitag, dem 7. August, ist der Tag des Bieres. Bereits im Mittelalter haben Mönche im Kloster Bier gebraut. Mittlerweile gibt es in Österreich über 100 verschiedene Bierstile - von A wie Altbier bis Z wie Zwickel - und über 1.000 verschiedene Sorten.



Ausbildung im Ausland

In den letzten Jahren hat sich das Bierbrauen zu einem Kult entwickelt. Uli Bacher aus Untertweng bei Radenthein braut sich schon seit 12. November 2013 sein eigenes "Shilling" Bier. Sein Interesse und seine Leidenschaft für den Gerstensaft entstanden bereits in den 90er-Jahren: 1994 entschied sich der Gegendtaler zu einem Praktikum in einer Brauerei in der Schweiz. Im folgenden Jahr ließ sich der 50-Jährige in einer Braumeister Schule in München in die Kunst des Bierbrauens einführen. Nach seiner Rückkehr in die Granatstadt stieg Bacher in den elterlichen Betrieb ein: Die Gartenrast in Untertweng bei Radenthein führt der Kärntner mittlerweile in dritter Generation. Das Lokal ist weithin für seine Hendelspezialitäten sowie Salate und Cardinalsschnitte, die Zubereitung lässt sich Seniorchefin Hildeburg Bacher auch im Alter von 78 Jahren nicht nehmen, bekannt.



Vom Wasser zum Bier



2013 entstand oberhalb der Gartenrast, wo einst Busse des Bacher Reiseunternehmens parkten, eine kleine, feine Brauerei. Hier wird seither fleißig Bier gebraut: Im Vorjahr ganze 600 Hektoliter.

Das Bierbrauen im Shilling übernehmen seit der ersten Stunde Chef Uli Bacher und Ingo Grasser aus Villach. Die vier Grundzutaten sind Malz, Hopfen, Hefe und Wasser aus der Kirchgartenquelle in St. Peter ob Radenthein. Zur Herstellung von 1.000 Liter Bier werden 170 Kilo Malz 1/2 Stunde grob geschrotet und dann in einer Maischpfanne mit ca. 700 Liter Wasser vermischt. Diese Maische wird binnen 1,5 Stunden von 62 auf 78 Grad erhitzt. Im nächsten Schritt werden im Läuterbottich die festen Teile aus der Maische getrennt: Die flüssige Würze rinnt nach unten in die Pfanne ab, während die festen Teile zurück bleiben. Um möglichst viel Geschmack und Extrakt aus dem Treber zu gewinnen, wird das feste Material weitere drei Male mit heißem Wasser übergossen.



Futter für das Vieh

Der "Treber" oder die festen Bestandteile dienen den Kühen von Familie Aschbacher in St. Peter ob Radenthein als Futter. Vor dem anschließenden 1,5 stündigen Kochen werden dem "Getränk" 1,5 Kilo Hopfen beigefügt. „Der Hopfen ist für Würze, Geschmack, Bitterkeit, Schaum und Haltbarkeit des Bieres zuständig“, weiß der Wirt. Das Bier wird dann binnen einer halben Stunde auf zehn Grad heruntergekühlt und um zehn Liter Hefe ergänzt. "Durch das Hinzufügen der Hefe wird der Gerstensaft vergoren", weiß Uli Bacher. Im Zuge des achttägigen Gärprozesses entstehen Alkohol und Kohlensäure. Abschließend wird das Bier sieben, bis acht Wochen gelagert.



16.000 Liter Bier

In der "Shilling Brauerei" stehen vier Gär- und Lagerkombinationen sowie vier reine Lagertanks mit einem Gesamtvolumen von 16.000 Liter zur Verfügung. "Unser Bier ist fein, rund und ausgereift im Geschmack. Zudem ist es absolut naturbelassen, unfiltriert, unpasteurisiert, mild und kohlensäurearm", verrät der Bierbrauer. Neben dem traditionellen Shilling Bier - einem milden, naturtrüben Gerstenstaft - braut der Wirt auch das Granatbier - ein bernsteinfarbenes Landbier. Beide haben einen Alkoholgehalt von 5,2 Volumsprozent. Ebenfalls produziert wird ein eigenes Nock Ale sowie von Feber bis Ostern ein Fastenbier. Zum Bier werden den Gästen des Shillings freitags und samstags gerne Flammkuchen, Laugenbrezeln oder Speckstangerln gereicht.



Regionale Abnehmer

Ein Drittel des produzierten Gerstensafts wird in der Gartenrast ausgeschenkt. Auf Shilling Bier gesetzt wird unter anderem auch beim Seefischer und dem Hotel Post in Döbriach, dem Moserhof in Seeboden, Metzgerwirt in Radenthein, Thurnerhof und Brennseehof in Feld am See oder NockIN, Kolmhof und Hotel Prägant in Bad Kleinkirchheim.