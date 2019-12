STALL. Ein Weihnachtsgedicht von Helmut Kemmer aus Stall im Mölltal. Der 42-Jährige ist Autor und vielfach ausgezeichneter Kurzfilmer. Seit einigen Jahren schreibt der Oberkärntner zu Weihnachten für seine Familie immer ein Weihnachtsgedicht und eine Weihnachtsgeschichte.

Die Weihnachtszeit

Lasst uns zusammen feiern

In dieser Weihnachtszeit

Wollen wir uns achten

Und es in Zukunft besser machen

Leute schaut euch wieder in die Augen

Die Weihnachtszeit

Lässt uns viel klarer seh’n

Die Weihnachtszeit

Du wirst versteh’n

Die Welt von Liebe eingehüllt

Unsr’e Herzen sind von Glück erfüllt

Ein Gefühl das hoffentlich nie vergeht

Zusamm’ ist alles besser

und fühlt sich richtig an

wir denken endlich wieder anders

genau das ist was alle macht besonders

Die Weihnachtszeit

Lässt uns viel klarer seh’n

Die Weihnachtszeit

Du wirst seh’n

Die Welt von Liebe eingehüllt

Unsr’e Herzen sind von Glück erfüllt

Die Welt von Liebe eingehüllt

So kraftvoll, wir sind ganz aufgewühlt

Ein Gefühl das hoffentlich nie vergeht

Ein Gefühl das hoffentlich nie vergeht

Niemals vergeht

Die Welt von Liebe eingehüllt

Unsr’e Herzen sind von Glück erfüllt (Glück erfüllt)

Die Welt von Liebe eingehüllt

So kraftvoll, wir sind ganz aufgewühlt

Ganz aufgewühlt