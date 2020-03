Zum zweiten Mal binnen eines Monats musste die FF Bad Kleinkirchheim zu einer Fahrzeugbergung an selben Ort und Stelle ausrücken.

BAD KLEINKIRCHHEIM. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim wurde per stiller Alarmierung zu einer Fahrzeugbergung in die Wasserstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, nachdem schon wieder ein PKW-Lenker auf den Betonsockel neben der Fahrbahn aufgefahren war. Bereits am 14. Feber 2020 ereignete sich ein gleicher Vorfall an derselben Stelle. Nach dem Wechseln des rechten Vorderreifens wurde das Auto unter Einsatz von Rüsthölzern, Rangierrollern und einem Rangierwagenheber wieder auf die Fahrbahn gebracht. Im Einsatz standen elf Kameraden der FF Bad Kleinkirchheim mit RLFA2000 und DLK 23/12.