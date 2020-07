DÖBRIACH, SEEBODEN (pgfr). Beste Bedingungen herrschte bei der zweiten Veranstaltung des Alpen-Adria-Swim-Cups am beziehungsweise im Millstätter See am 25. Juli. Nachdem die erste am 11. Juli am Ossiacher See gewitterbedingt ins Wasser fiel, brachte das Team rund um Initiator und Organisator Georg Findenig für 130 begeisterte Schwimmsportler ein lobenswertes Sportevent über die Bühne.

Freiwasserschwimmen boomt

Der Alpen-Adria-Swim-Cup wurde 2019 ins Leben gerufen und hat sich bereits im Premierenjahr bei der internationalen Open Water Community einen sehr guten Namen gemacht. Der Alpen-Adria-Raum bietet die schönsten und besten Möglichkeiten zum Schwimmen. Die kristallklaren Gewässer inmitten atemberaubender Naturkulissen bieten mehr als einladende Veranstaltungsorte und lassen den Sport Freiwasserschwimmen boomen.

Großes Streckenangebot

Mit einem breit aufgestellten Streckenangebot möchte jedem eine Teilnahme möglich gemacht werden. Für die besonders leistungsstarken Schwimmer startete die 10-Kilometer-Strecke um 10:00 Uhr im Klauberpark in Seeboden. Nach 2 Stunden 33 Minuten und 48 Sekunden erreichte als Erster Alexander Pichler vom USC Graz das Ziel. Anja Gassner stieg nach 2 Stunden 52 Minuten und 54 Sekunden in Döbriach aus dem See. Mit 5,1 Kilometer, 3,4 Kilometer und 1,7 Kilometer, sowie 500 Meter ist das Streckenangebot ausgewogen und sollte Ansporn für ein Training für die nächste Länge bieten.

Weitere Austragungsorte

Die weiteren Austragsungsorte, für die Nennungen auch vor Ort noch entgegen genommen werden, sind, am Klopeiner See am 8. August, am Weissensee am 22. August, am Wörthersee am 12. September mit der Möglichkeit einer Wörthersee Längsquerung und in Portoroz in Slowenien am 19. September, sowie in Novigrad in Kroatien am 3. Oktober.