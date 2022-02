Drei Kärntner stellen sich dem “Ninja Warrior" Parcours

Am 14. Februar wird es nicht nur romantisch sondern auch actionreich: Die neue Staffel “Ninja Warrior Austria" startet wieder mit tückischen Hindernissen auf die Kandidaten. Auch drei Kärntner gehen an den Start.

KÄRNTEN. in zwei Wochen ist es soweit: Ab 14. Februar kürt PULS 4 den Montag wieder zum #Ninjatag und stellt damit in der neuen Staffel „Ninja Warrior Austria“ jede Menge Unterhaltung, spannungsgeladene Parcours und atemberaubende Kraftakte ins Rampenlicht. Das bewährte PULS 4-Ninja-Trio Dori Bauer, Florian Knöchl und Mario Hochgerner führt wieder durch die Austro-Version des TV-Hits. Sie begleiten die besten Athleten des Landes auf ihrem Weg zum Ninja-Endgegner, dem Mount Midoriyama, im Wettkampf um den Titel und 88.888 Euro Preisgeld.

Auch Kärnten vertreten

Rund 190 Ninja-Anwärter treten in der Show im #NWA-Parcours an. Unter anderem mit dabei in der Auftaktfolge und ersten Qualifikationsrunde sind auch diese Kandidaten aus Kärnten:

Luca Glantschnig (19), Schüler aus dem Bezirk Spittal an der Drau

Luca Glatschnig

Foto: PULS 4/Oliver Tree

Lukas Baumgartner (24), Student aus dem Bezirk Wolfsberg

Lukas Baumgartner

Foto: PULS 4/Oliver Tree

Peter Wieser (31), Regionalverkaufsleiter aus dem Bezirk Villach-Land

Peter Wieser

Foto: PULS 4/Oliver Tree

Actionreicher Parcours

In sechs Vorrunden heißt es Zähne zusammenbeißen, Mut und Können beweisen und den Hindernisparcours bezwingen. Nur die vier besten des Abends können sich ein Ticket für das große Finale sichern. Und die Hindernisse haben es wieder in sich: Neben einer neuen Variante des tückischen Fünfsprungs, müssen sich die Kandidaten in luftige Höhen wagen, über Trapeze und Ringe schwingen, Sprünge ins Cargo-Netz überwinden und die weltbekannte Ninja-Wall erklimmen.