Die Tourismusregionen Millstätter See, Bad Kleinkirchheim und Nockberge sind fusioniert und treten unter neu gegründeten Gesellschaft auf.

BEZIRK. Nach monatelangen Vorarbeiten ist es soweit: Die Tourismusregionen Millstätter See, Bad Kleinkirchheim und Nockberge haben fusioniert und treten seit Jahresbeginn offiziell unter der neu gegründeten Gesellschaft Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH (MBN) auf. Geschäftsführer ist Stefan Brandlehner. Ihm steht nun ein 20-köpfiges Team zur Seite. Ein Leitthema für die Region: Radtourismus.

Stärkung der Region

Die Fusionierung bringt Vorteile mit sich, wie Geschäftsführer Stefan Brandlehner hervorhebt: “Mit der Verschmelzung von drei Tourismusgesellschaften zu einer steht das Know-how von 20 Mitarbeitern in geballter Form zur Verfügung. So lässt sich vieles bewegen. Dieses gebündelte Fachwissen stärkt die touristische Ausrichtung.”” Die Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge erstreckt sich über 988 km² in 16 Gemeinden und erzielt jährlich 2,42 Millionen Nächtigungen (lt. Jahresstatistik 2019).

Marke nock/bike stärken

Eines der Leitthemen für die Region ist das Thema Biken. Brandlehner: “Unser Streckennetz hat enormes Potenzial. Wir sprechen von über 1000 Kilometer auf Rennradstrecken, 355 Kilometer auf Trails und Mountainbike-Strecken und 571 Kilometer ausgewiesene Routen für Genuss-Radfahrer. Diese Infrastruktur wollen wir weiter ausbauen und verbessern. Nicht nur der Tourismus wird davon profitieren, sondern auch die heimische Bevölkerung.”

Dafür hat die neu gegründete Tourismusgesellschaft die Arbeitsgruppe nock/bike ins Leben gerufen, der die Bike-Leitbetriebe in der Region und interessierte Touristiker angehören. “Bereits vor rund 30 Jahren hat die Sportschule Krainer aus Feld am See Pionierarbeit geleistet und mit dem Aufbau der Marke nock/bike eine der ersten etablierten Bike-Marken in Österreich geschaffen. Jetzt wollen wir gemeinsam daran arbeiten, damit wir diesem Aushängeschild zu noch mehr Strahlkraft verhelfen”, so Brandlehner weiter.

Enge Zusammenarbeit

Dietmar Rossmann, der die Geschäftsführung der Region Nockberge innehatte, wird weiterhin die Natur- und Umweltthemen im UNESCO Biosphärenpark Nockberge voranbringen. Rossmann ist seit über 30 Jahren Geschäftsführer des UNESCO Biosphärenparks Nockberge und wird in dieser Funktion auch in Zukunft eng mit der Tourismusregion zusammenarbeiten.

Zur Person:

Stefan Brandlehner

Stefan Brandlehner, MBA ist gebürtiger Salzburger, leitete sieben Jahre lang den Tourismusverband Abtenau und war anschließend von 2011 bis 2018 Geschäftsführer der Tourismusregion Katschberg. Produkte wie der Katschberg Adventweg oder die Katschberg Card wurden unter seiner Leitung entwickelt. Im Juli 2018 übernahm er die Leitung der Kleinwalsertal Tourismus eGen. Seit 1. November 2019 war er Geschäftsführer der Millstätter Tourismus GmbH, seit 1. April 2020 auch Geschäftsführer der Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH. Mit der Fusionierung leitet er die Geschicke der neu gegründeten Gesellschaft Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH.