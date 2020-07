Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Irschen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt.

IRSCHEN. Ein 23-jähriger Oberkärntner bog am Abend des 24. Juli 2020 mit seinem PKW auf der B100 in Gröfelhof in der Gemeinde Irschen nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Durch die Wucht des Anpralles wurde der PKW des 52-Jährigen aus Lienz gegen ein weiteres Fahrzeug eines 34-jährigen Oberkärntners geschleudert, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Kreuzungsbereich unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Lienzer leicht, seine 28-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt, der 23-Jährige blieb unverletzt. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber C 7, die beiden Leichtverletzten von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Wegen der Unfallsaufnahme war die B 100 für circa eine Stunde gesperrt.