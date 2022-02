„Inked Interior“ – nicht nur Menschen tragen Tattoos, auch die von Raphael Pesentheiner designten Möbel. Die Arbeiten des Mölltalers finden Anklang.

von Birgit Gehrke/ Larissa Bugelnig

KOLBNITZ/VILLACH. Mut hat der gebürtige Mölltaler – am Beginn der Corona-Krise im vergangenen Jahr startete Raphael Pesentheiner sein kreatives Unternehmen. Doch der Erfolg gibt dem nun in Villach lebenden jungen Mann inzwischen recht: „Mittlerweile ist die Nachfrage so hoch, dass es Wartezeiten von bis zu zwei Monaten gibt.“ Sein Konzept: Er haucht alten Schränken, Kommoden oder sogar Nähmaschinen ein neues Leben ein und macht sie zu dekorativen Unikaten. „Ich liebe die Ästhetik der alten Möbelstücke. Kurven, perfekte Proportionen, dazu die Holzverbindungen. Ich finde auch neue Möbel schön, aber es ist im Grunde immer Ware von der Stange. Ein Neuwagen ist auch schön, aber nichts Besonderes. Ich fertige den Oldtimer, den es nur einmal gibt. Meine Stücke bekomme ich auf Flohmärkten, Online-Plattformen und von Händlern“, erzählt der 28-Jährige.

Lehre als Basis

Grundlage für sein Farbwissen ist seine Arbeit als Maler. „Diesen Lehrberuf übte ich zehn Jahre aus, daher weiß ich über die verschiedenen Holzbeschichtungen bestens Bescheid. Es gibt viele Techniken, welche ich zusätzlich erlernt habe, um jedes Stück optimal zu personalisieren. So gibt es bei mir keine Grenzen, was die Kreativität angeht. Projekte wie das „Kärntna Krampus Kastl“ oder Möbel mit Blattgold-Mustern sind sehr gefragt. Zum Schluss wird jedes Möbelstück mit Klarlack versiegelt.“ Ein altes Stück habe aber auch einen Nachteil: „Es passt nur als harter Stilbruch in ein modernes Raumbild von heute. Wegen der Holzfarbe, die oft ins Rötliche geht, lassen sich die alten Schätze oft nur schwer kombinieren. So kreierte ich schon am Beginn meiner Karriere ein schwarzes Möbelstück mit Blattgold, welches vor Eleganz strotzte. Am besten ist es aber, wenn ich vor dem Design einen Entwurf auf dem iPad mache, dann sieht man das fertige Stück, schon bevor ich damit anfange.“ Einen Großteil seines Kundenstammes hat sich Pesentheiner in Österreich aufgebaut, es wurden aber auch schon Möbel nach Deutschland geliefert, ein Auftrag in Portugal steht bevor. Alleine schickt er seine „Babys“ nicht auf die Reise: „Jeder hasst es, sich nach dem Möbelkauf um den Transport und die Montage zu kümmern, deshalb wird bei mir jedes Möbelstück bis ins Haus getragen.“

Das Mölltal

Aufgewachsen ist Raphael in Kolbnitz, Gemeinde Reißeck. Wenn er an seine Jugendzeit hinter denkt, muss er grinsen. "Ich traue mich zu sagen, dass ich es geschafft habe. Es hat lange gebraucht, als Mölltaler meine richtige Leidenschaft zu finden, was ich aber mit Inked Interior erreicht habe. Darauf bin ich wirklich stolz!", so Pesentheiner. Heute lebt er mit seiner eigenen, kleinen Familie in Villach, die Firma ist in Velden. Ein bedeutendes Projekt von Raphael, aber auch für viele im Mölltal: Der Karawankentunnel. Viele Menschen aus dem Mölltal haben an diesem Projekt mitgearbeitet. "Mein Kunstwerk im Tunnel darf den Durchbruch symbolisieren. Das ist schon eine große Ehre", so der Künstler, der bei der symbolischen Durchbruchsfeier im September 2021 selbst vor Ort war.