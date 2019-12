In Radenthein wurden eine Käserei und eine Pizzeria von Einbrechern heimgesucht. Die Täter erbeuteten Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro. Plus: Kaminbrand in Obervellach.

RADENTHEIN. Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zum 22. Dezember 2019 in eine Käserei und in eine Pizzeria in Radenthein ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten der Gebäude und konnten mehrere tausend Euro Bargeld erbeuten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Glück im Unglück

OBERVELLACH. In der Gemeinde Obervellach beheizte eine 29-Jährige am vierten Adventsonntag ihren Holzofen. Gegen Mittag nahm die Frau in ihrer Wohnung deutlichen Rauchgeruch wahr und konnte austretenden Rauch aus dem Kaminrohr feststellen. Die verständigte Feuerwehr Obervellach sicherte den Ort und ein Rauchfangkehrer kehrte den Kamin aus. Bei dem Kaminbrand entstand keinerlei Sachschaden und es wurden keine Personen verletzt.