Wer hat nicht schon einmal in einer sternklaren Nacht in den Himmel geblickt

und gehofft, eine Sternschnuppe beim Fall zu erblicken, in der Hoffnung, sich dann etwas wünschen zu können?

Was sind Sternschnuppen und Meteoriten?

Die Meteorologie ist jedem bekannt, denn mit ihr bezeichnet man die Wissenschaft des Wetters. Ein Meteor hingegen ist eine einzelne Wettererscheinung, z.B. eben auch eine Leuchterscheinung. Das, was dort oben vor unseren Augen verglüht, nennt man zunächst Meteoroid (mit d!), solange es sich noch im Weltall befindet. Das, was nach dem Verglühen bei uns auf der Erde als Restprodukt des Weltalls ankommt (aber auch die Leuchterscheinung selbst), heißt schließlich Meteorit. Umgangssprachlich nennen wir die Leuchterscheinung des Meteors auch Sternschnuppe.

Eine Sternschnuppe kann also ein vollständig verglühter Meteoroid sein. Oder aber, der Meteoroid verglüht nicht vollständig, sondern es fällt Restmaterial zu Boden: Dann ist der Meteorit quasi der Überrest der Sternschnuppe. Einer ziemlich alten Sternschnuppe: Zwischen einem und mehrerer Millionen Jahre können vergehen, ehe ein vom Ursprungsobjekt abgetrennter Meteoroid auf die Erde fällt. Er entstammt unserem Sonnensystem und kann winzig klein oder riesengroß sein.

Wenn also ein kleinerer Meteorit bei uns ankommt, kann es durchaus sein, dass seine Ursprungsgestalt als Meteoroid wesentlich größer und schwerer war. War er sehr groß, so spricht man übrigens nicht mehr vom Meteorit, sondern vom Asteroid. Sehr große Meteoriten verlieren nicht viel Masse beim Verglühen sondern fallen noch immer als große Brocken herunter. Dies geschieht aber äußerst selten. Vermutlich landen rund 19.000 Meteoriten pro Jahr auf der Erde, wobei natürlich lange nicht alle entdeckt werden bzw.

schlicht und einfach im Meer versinken.

