Erfolgreiche Rettungseinsätze am Weißensee und in Döbriach

Am Weißensee wurde eine Urlauberin aus Deutschland aus unwegsamen Gelände gerettet und in Döbriach verließen einen Oberkärntner in der Breitwand die Kräfte.



WEISSENSEE. Eine Urlauberin aus Deutschland unternahm heute am Weißensee eine Wanderung in Richtung Bodenalm. Um rechtzeitig zur Schiffsanlegestelle „Paterzipf“ zu gelangen, nahm sie eine Abkürzung. "Die Frau geriet dabei in unwegsames Gelände", berichtet ein Polizist. Die Frau setzte einen Notruf ab. Sie wurde vom Polizeihubschrauber und der Bergrettung Spittal/Stockenboi aus ihrer misslichen Lage befreit und sicher ins Tal gebracht. Die 59-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Im Einsatz standen neben der Polizei, acht Mitglieder der Bergrettung.

DÖBRIACH. Ein 32-jähriger Oberkärntner unternahm am Sonntag mit einem 43-jährigen Bekannten einen Ausflug zur Breitwand in Döbriach. Im obersten Teil des Klettersteiges kam der 32-Jährige aufgrund eines Erschöpfungszustandes nicht mehr weiter. Man setzte telefonisch einen Notruf ab. Der Erschöpfte wurde von Mitgliedern der Bergrettung Radenthein Nockberge geborgen und sicher zu Tal gebracht. Er blieb unverletzt.