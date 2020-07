An der FH Kärnten in Spittal wurde mit 113 Absolventen die erste Hybrid-Sponsion gefeiert. Angehörige und Freunde waren weltweit via Live-Übertragung dabei.

SPITTAL. Sponsionen der Fachhochschule Kärnten am Campus in Spittal haben seit Jahren Tradition und bilden für die Absolventen einen würdevollen und feierlichen Abschluss. Die Corona-Krise brachte im Jahr des 25-jährigen Jubiläum der FH Kärnten für diese akademischen Veranstaltungen massive Einschnitte. Der Abschluss eines Studiums ist ein wesentlicher Meilenstein. Daher war es der Hochschulleitung wichtig, den Absolventen die Wertschätzung für ihre besonderen Leistungen entgegenzubringen und eine Feier zu organisieren. Rektor Peter Granig würdigt die Absolventen: „In dieser kritischen und fordernden Zeit haben Sie außergewöhnlichen Einsatz bewiesen und unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen dennoch ihr Studium erfolgreich abgeschlossen.“



Innovative Hochschule

Als innovative Hochschule wurden die Vorteile der digitalen Transformation intelligent genutzt. Lehrende und Servicebereiche vollzogen den Umstieg auf die Online-Lehre und Online-Prüfungen innerhalb kürzester Zeit und ermöglichten den Studierenden damit den zeitgerechten Abschluss. Während andere Hochschulen Graduierungsfeiern absagten oder als Online-Sponsion abhielten, wurde für die 113 Absolventen aus den drei Studienbereichen Wirtschaft & Management, Gesundheit & Soziales sowie Engineering & IT unter Einhaltung eines Covid-19-Präventions- und Sicherheitskonzepts eine Graduierung mit physischer Präsenz organisiert, während Angehörige und Freunde die Zeremonie über Youtube weltweit live mitverfolgen konnten.



Robotor überreicht Urkunde

Detail am Rande: Die Urkunden wurden von einem Roboterarm übergeben.



Zur Sache

Seit der Gründung 1995 schlossen 8.000 Absolventen in den Studienbereichen Bauingenieurwesen und Architektur, Engineering und IT, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Management erfolgreich ab. Aktuell gibt es 2.500 Studierende in 34 Studiengängen (Bachelor und Master). 2020 werden an die 600 Absolventen ihr Studium an der FH Kärnten abschließen. Die Herbstsponsion findet im Oktober 2020 statt.