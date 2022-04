In einer Aussendung am Karsamstag weißt FPÖ-Politiker Christoph Staudacher darauf hin, dass es über die Osterfeiertage einen Ärztemangel im Bezirk Spittal gibt.

BEZIRK SPITTAL. Laut Staudaacher sind "mehrere Sprengel in Oberkärnten zu den Feiertagen wieder nicht besetzt". Konkret betroffen sind laut FPÖ die Sprengel Millstatt-Seeboden, Oberdrauburg und Heiligenblut. Diese wären von Karsamstag bis Dienstagfrüh arztfrei. Zudem sei auch in der Stadt Spittal am Sonntag und Montag kein Arzt verfügbar. Staudacher wiederholt seine Forderung nach einer "Neuordnung des Bereitschaftsdienstes in Oberkärnten": „Jene Ärzte, welche zum Glück bereit sind, Dienste an Wochenenden und Feiertagen zu machen, sollten größere Gebiete abdecken. Dafür sollten sie mehr Geld und eine Unterstützung in Form eines Fahrdienstes bekommen."

Notdienste im Überblick

