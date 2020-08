Zwei Urlauber wurden bei Freizeitunfällen im Bereich des Malteiner Wasserfalles beziehungsweise auf der Millstätter Alm verletzt.

MALTA. Eine Urlauber aus den Niederlanden war am 11. August im Bereich der Aussichtsplattform des Malteiner Wasserfalles in der Gemeinde Malta unterwegs. Auf einem nassen Wiesenstück kam der 23-Jährige so unglücklich zu Sturz, dass er sich dabei eine schwere Verletzung zuzog. Er wurde nach Erstversorgung durch Mitglieder der Bergrettung Malta-/Liesertal mittels Trage zur Rettung und in weiterer Folge ins Krankenhaus Spittal gebracht.

E-Bike-Unfall

MILLSTATT AN SEE. Ein Mann aus Hohenems war am 10. August mit einem Elektro-Mountainbike auf der Millstätter Alm auf einem Güterweg von der Alexanderhütte in Richtung Schwaigerhütte unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve auf 1.670 Meter Seehöhe kam er wegen eines Fahr- bzw. Bremsfehlers zu Sturz. Der 56-Jährige stürzte kopfüber über den Lenker und prallte mit dem Helm am Boden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Seine Frau setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde vom Rettungshubschrauber RK1 ins Krankenhaus nach Spittal gebracht.