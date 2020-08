In Greifenburg prallte ein Osttiroler im Zuge eines Überholvorgangs mit seinem Motorrad gegen ein entgegenkommendes Auto. Er erlitt tödliche Verletzungen. Zwei weitere Personen wurden mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Lienz gebracht.

GREIFENBURG. Ein 60-jähriger Mann aus Osttirol überholte am 20. August 2020 mit seinem Motorrad auf der B 100 in der Gemeinde Oberdrauburg einen PKW. Im Zuge des Überholvorgangs prallte er frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Motorradlenker wurde über das Auto geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Lenker des entgegenkommenden PKWs wurde schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungshubschrauber C 7 bzw. von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht.

Das Motorrad wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in mehrere Stücke zerteilt. Ein nachfolgender PKW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über die Wrackteile. Die Insassen dieses PKW blieben unverletzt.

Die Erhebungen zur Klärung der Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.