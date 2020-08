Eine Bitte an den Bezirkshauptmann und den Bürgermeister von Gmünd!

Wir sind Privatzimmervermieter. Auch wir hatten bis Anfang Juli keine Einnahmen. Leider wurde neben uns ein äußerst lärmverursachender Zimmereibetrieb vor rund 14 Jahren genehmigt. Also Probleme genug. Der Inhaber hält sich jedoch nicht an die gesetzlichen Vorgaben und pflastert seit vielen Wochen seinen gesamten Hof und die Einfahrt. Die letzten Gäste, Anfang Juli sind uns vorzeitig ausgezogen. Warum gibt es immer noch keine Bauverbot in der Saison!

Bitte helfen Sie uns den Lärm abzustellen, danke.