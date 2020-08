Oberdrauburg ist einer von 13 Orten Österreichs, der für den Baukultur-Gemeindepreis 2021 nominiert ist.

OBERDRAUBURG (td). Der Baukulturgemeinde-Preis von "LandLuft", einem Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen, widmet sich in diesem Jahr der knappen Ressource Boden. Entsprechend lautet das Motto des Baukulturgemeinde-Preises 2021 "Boden g’scheit nutzen“. Nominiert sind aus Kärnten Oberdrauburg und das Lesachtal. Die Konkurrenten sind: Mödling und Ober-Grafendorf (Niederösterreich), Feldkirchen an der Donau (Oberösterreich), Thalgau (Salzburg), Trofaiach und Lang (Steiermark), Innervillgraten (Tirol) sowie Andelsbuch, Feldkirch, Göfis und Nenzing (Vorarlberg).



Drauforum Oberdrauburg

Die Marktgemeinde Oberdrauburg hat sich mit dem Vorzeige-Projekt "Drauforum Oberdrauburg" beim Baukulturgemeinde Preis 2021 beworben. Das Konzept wurde von der Jury aus 37 Bewerbern in die nächste Runde nach Waihofen an der Ybbs zur Präsentation eingeladen. "Punkten konnte unser Projekt durch den geringen Bodenverbrauch, die hohe Bürgerbeteiligung, Nachverdichtung und Aktivierung sowie Einbindung alter Bausubstanz“, berichtet Amtsleiter Martin Lackner stolz. Das Vorhaben ist durch Eigenmittel, die Unterstützung des Landes Kärnten mit LR Daniel Fellner und Sebastian Schuschnig ausfinanziert und befindet sich bereits am Beginn der Detailplanung.



Grundlage für Baukultur

Raumplanung und Bodenpolitik sind die Grundlage für eine gute Baukultur. Wer an Stadt- und Ortsrändern Boden für Einkaufszentren versiegelt, produziert Leerstand in den Zentren sowie mehr motorisierten Individualverkehr. Und als Kollateralschaden dieser Auslagerung wird dann auch noch der Ort für die Bewohner unattraktiv, weil die Lebensqualität sinkt. Im Gegensatz dazu führt ein Bewusstsein für die Knappheit der Ressource Boden zu einer Belebung der Ortszentren.



Gelebte Baukultur

"Im Zentrum des Baukulturgemeinde-Preises steht weniger das schöne Gebäude. Wichtiger ist, wie und in welchem Kontext es entstand und welchen Beitrag es zur kommunalen Entwicklung leistet. Es geht um gelebte Baukultur und die Menschen, die sich für eine zukunftsfähige Ortsentwicklung einsetzten. Die Gemeinden sind in Summe der größte Bauherr im Land, sie beeinflussen also maßgeblich die baukulturelle Entwicklung Österreichs“, erklärt LandLuft-Obfrau Elisabeth Leitner.



Baukulturelles Engagement

Die LandLuft Baukulturgemeinde-Preise 2009, 2012, 2016 haben Städte und Gemeinden prämiert, deren baukulturelles Engagement seit Jahren spürbar ist und das Zusammenleben nachhaltig verbessert hat: Umwelt- und Naturschutz, Verkehr, Generationengerechtigkeit, Abbau von Leerständen, Wirtschaft und Infrastruktur, Ortsbild und Siedlungspolitik, Tourismus, Einbindung der Bevölkerung bei relevanten Aufgabenstellungen bzw. Bauvorhaben u. v. m.



Hearing am 16. Oktober

Wie geht es weiter? Alle nominierten Kommunen sind eingeladen, ihre baukulturellen Aktivitäten und Erfolge im Rahmen eines öffentlichen Jury-Hearings am 16. Oktober in Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich) zu präsentieren. Im Frühjahr 2021 bereist die Jury die potentiellen Preisträger-Gemeinden. Die Preisverleihung findet am 23. September 2021 in Wien statt. Danach beginnt für LandLuft die Baukulturvermittlung mit Publikationen, Wanderausstellungen, Filmen, Exkursionen, Vorträgen und Webinaren. Der Verein setzt auf die Erfolgsbeispiele der prämierten Gemeinden und die unmittelbare Ansprache von Menschen über Geschichten, Bilder und Zitate.



Zur Sache

LandLuft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Städte und Gemeinden sowie ihre engagierten Bürger als Positiv-Beispiele in die Öffentlichkeit zu tragen und hofft durch das Auf- und Vorzeigen nachvollziehbarer Lösungen möglichst viele Nachahmer zu finden.