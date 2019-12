Frisch und Gsund Brauchtum wird in Döbriach gelebt.

DÖBRIACH. Der "frisch und gsund" Brauchtum wird am Unschuldigen Kindertag in Döbriach gelebt. Jedes Jahr am 28. Dezember sind Kinder im Bezirk von Haus zu Haus unterwegs, um Erwachsenen Glück und Gesundheit für das kommende Jahr zu wünschen. Die Kinder "pisnen" mit einem Ast Erwachsene und sagen dazu folgenden Spruch auf:



"Frisch und gsund, frisch und gsund,

lang leben, gsund bleiben das ganze Jahr,

nix klunzn nix klågn

bis i wieder kum schlagen.

Ein gutes neues Jahr."

Pisnen gemeinsam mit dem Sagamundo-Team

Das Sagamundo Team lebt den Brauchtum und lädt alle Kinder heute ab 15 Uhr nach Döbriach ein, um der Bevölkerung mit dem „Frisch und Gsund“ Spruch ein gutes neues Jahr zu wünschen. Begleitet werden die Kids von einem Darsteller aus dem Sagamundo und einem Harmonikaspieler. Mitzubringen ist nur ein grüner Ast. Der "Frisch und Gsund" Spruch wird vor Ort kurz geübt und sollte kein Ast zur Hand sei, bekommt man diesen beim Sagamundo.

Lichtgestalten der Raunächte

Am 4. Jänner 2020, ab 15 Uhr, findet im und ums Sagamundo die Benefizveranstaltung „Lichtgestalten der Raunächte“ statt. Prominente, wie Buzgi oder Gottfried Würcher, lesen ihre Lieblings-Wintermärchen vor. Ein „Mitmach Theater“ der Theater Kinderbühne Luftikus steht ebenfalls am Programm. Weiters erzählt die bekannte Mitter Lies übers Räuchern. Als mystischer Abschuss dieser Veranstaltung wird im Freien ein Wintermärchen auf bezaubernde Art dargestellt. Mit dem Kauf einer Sagamundo-Sagen CD wird eine bedürftige Person aus der Umgebung unterstützt.

WINTERÖFFNUNGSZEITEN 2019/20

27. Dezember 2019 bis 6. Jänner 2020, 1. - 22. Februar und 06. - 10. April 2020 täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. (31.12.2019 + 1.1.2020 geschlossen).