In der ersten Dezemberwoche hat die Fa. Hofer in Oberdorf in Spittal/Drau an der Aktion „Gemeinsam sammeln“ teilgenommen und so die Team Tafel Österreich der Bezirksstelle Spittal des Roten Kreuzes unterstützt.

Das Zauberwort heißt „GEMEINSAM“

Kunden kauften gut haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel und legten diese in einen Spenden-Einkaufswagen. Diese wertvolle Aktion wurde von der Fa. Hofer maßgeblich unterstützt.

Gemeinsam machen wir unsere Welt ein klein wenig besser – Packung für Packung, Stück für Stück.

Dank an die Mitarbeiter der Fa. Hofer und der Team Tafel Österreich vom Roten Kreuz in Spittal

Diese Aktion wurde von den Mitarbeitern der Fa. Hofer und der Team Tafel Österreich hervorragend durchgeführt. Die Idee für die Team Tafel Österreich zu sammeln hatte Hofer-Mitarbeiterin Irene Sima . Danke, dass es diese großartigen Menschen gibt!

Aus Liebe zum Menschen - so lautet das Motto vom Roten Kreuz.