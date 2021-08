Golf-Profi schlug in Millstatt ab

Bernd Wiesberger zeigte in Millstatt 200 Golfern wertvolle Tipps und Tricks.

MILLSTATT. Golf-Profi Bernd Wiesberger kam auf Einladung der Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau nach Millstatt. In lockerer Atmosphäre gab der 35-Jährige auf der Driving Range 200 Golfern wertvolle Tipps und Tricks. Danach wurde gemeinsam 9 Loch am Golfclub Millstätter See gespielt. Unzählige Fans erlebten nicht nur einen unvergesslichen Tag, sondern nützten die Gelegenheit auch noch für ein persönliches Autogramm von Bernd Wiesberger.

Erfolgreich auf der Tour

Bernd Wiesberger zählt zu Österreichs Aushängeschildern im Golfsport. Der 35-jährige Wiener hält aktuell bei sechs Erfolgen auf der European Tour. Erst im Mai triumphierte er auf HimmerLand (DEN). Insgesamt hat der Golf-Profi seit 2010 bereits zwölf Einzel-Turniersiege zu Buche stehen.