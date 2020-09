SPITTAL (pgfr). Als schmackhafte und variantenreiche Ergänzung ziehen Kürbisse in unsere Küchen ein. Die "Altdeutsche Weinstube" am Neuen Platz in Spittal wird seit dem Frühjahr vom jungen Koch Mario Naschenweng geführt. Sein Kürbisrisotto findet sowohl als Hauptgericht als auch als Beilage zu Fisch oder Fleisch Platz auf der Speisekarte.

Beliebte Kürbissorte

Hokkaidokürbisse sind breitrunde, orangerote Speisekürbisse mit einem Gewicht von etwa 0,5 bis 1,5 Kilogramm, deren dünne Schale, anders als bei den meisten übrigen Kürbissorten, beim Kochen weich wird und mitverzehrt werden kann.

Zubereitung Kürbiscreme

Den Kürbis halbieren, entkernt und bei bei 160 Grad Celcius im Ofen ohne Dampf schmoren, eine sehr schonende Garvariante, bei der die schöne gelbe Farbe erhalten bleibt; würzen und in weichem Zustand mit etwas Sahne mixen;

Zubereitung Risotto

Scharlotten und einige Kürbiswürfel in Öl am Herd glasig werden lassen (ohne Farbe); den Risotto-Reis dazugeben und ebenfalls etwas glasig werden lassen (damit öffnet sich der Reis); mit Weißwein ablöschen (somit schließt sich der Reis) und kurz einkochen lassen; die warme Gemüsebrühe nach und nach unter Rühren dazugeben; dieser Vorgang dauert ungefähr 20 – 25 Minuten; zum Rühren verwendet der Koch einen Schaber – kein Werkzeug aus Metall mit scharfen Kanten; 5 Minuten für dem Fertigwerden den Reis vom Herd nehmen und die warme Kürbiscreme einarbeiten; kurz nachziehen lassen; kurz vor dem Servieren die kalten in Stücke geschnittene Butter und geriebenen Parmesan nach und nach mit einem Schaber einrühren. Voilà!