Der 15-jährige Mustafa Günes aus Radenthein steht seit einigen Monaten mitten im Berufsleben als angehender Glasbautechniker.

RADENTHEIN. Mustafa Günes ist eine besondere Persönlichkeit. Der junge Radentheiner, der türkische Wurzeln hat, hat sich bewusst für eine Lehre zum Glasbautechniker entschieden, weil er auf eigenen Beinen stehen will und ihm die Branche imponiert.

Wer suchet, der findet

Es ist wohl eine der herausforderndsten Aufgaben, für sich das passende Berufsfeld zu finden. Rückblickend zieht die (Pflicht)schulzeit rasend an einem vorüber und plötzlich steht man vor der "Qual der Wahl": Lehre oder weiterführende Schule, Studium oder vielleicht sogar die geplante Übernahme des elterlichen Unternehmens? Die Vielzahl an Möglichkeiten stellt Jugendliche auch vor große Challenges, denn die Ausbildungszeit ebnet uns Tür und Tor mitten ins Berufsleben. Einer, der bereits früh wusste, wohin sein beruflicher Weg führen sollte, ist Mustafa Günes aus der Stadtgemeinde Radenthein. Er liebt seinen Job als angehender Glasbautechniker und hat sich aus voller Überzeugung für eine Lehre entschieden. Ein junger Techniker mit Zielen.

Begeistert

Die Begeisterung zu seinem Lehrberuf ist im Gespräch mit Mustafa regelrecht spür- und hörbar. Der 15-Jährige absolviert seit Juni 2021 eine Lehre zum Glasbautechniker in der Firma „Glas Gasser GmbH“ und lernt dort alles über die Materie rund um den Glasbau: „Man lernt in meinem Beruf vor allem mit dem Material Glas umzugehen. Wie man es schneidet, verarbeitet oder einbauen kann sind nur einige der Inhalte, mit denen ich mich beschäftige. Auch die Fertigung und Bearbeitung von Glasdächern oder Duschtrennwänden spielt in meiner Arbeit eine wichtige Rolle“, erzählt Mustafa, der seine Freizeit gerne dem Sport widmet. Auf die Lehre zum Glasbautechniker wurde er über die „Nockregion: Eine Lehre – Meine Zukunft“ aufmerksam: „Meine Hort-Betreuerin hat mich an Frau Platzner der Nockregion verwiesen. Sie hat mir geholfen, meinen Lehrplatz zu finden. Bei meiner Firma machte ich vorab einen Schnuppertag und nun bin ich Lehrling im ersten Lehrjahr“, erzählt er begeistert.

Bewusste Entscheidung

Mustafa hat sich trotz seines jungen Alters bewusst für das Arbeitsleben entschieden. „Ich wollte auf meinen eigenen Beinen stehen, unabhängig sein und mich handwerklich weiterentwickeln.“ Der Arbeitsalltag bereitet ihm große Freude: „Ich freue mich jeden Tag erneut auf die Arbeit“, so Mustafa. Im Betrieb "Glas Gasser GmbH“ fühlt er sich sichtlich wohl: „Mein Ausbildner ist wirklich sehr nett und all meine Kollegen bemühen sich sehr um meinen Fortschritt. Es macht einfach Spaß, hier lernen und arbeiten zu dürfen.“ Für die Zukunft hat der 15-Jährige schon definierte Pläne. „Ich möchte unbedingt den Meister machen, und wenn alles gut funktioniert, irgendwann vielleicht sogar meine eigene Glasfirma gründen.“