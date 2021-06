Astrid Perauer schafft in Gmünd Schmuck. Einmal will sie eines ihrer Stücke als große Skulptur anfertigen.



GMÜND (td). Seit 2016 hat Astrid Perauer ihre Künstler-Werkstatt und ihr Atelier "rosie's & more" in der Hintere Gasse 30a in Gmünd. Der Name ist ihrer verstorbenen Mutter Rosi, die am Hauptplatz eine Buchhandlung führte, gewidmet. "Nach ihrem plötzlichen Tod begann ich handgefertigte Röschen aus Silber zu machen", erzählt Perauer. Die Fertigung des Rosenschmucks half der Freischaffende Goldschmiedin den Verlust zu verarbeiten.

Kreatives Handwerk

Nach 40 Jahren in Graz, lebt Perauer nun seit 2016 ihre Kreativität in der Künstlerstadt Gmünd aus. Mit viel Liebe und Leidenschaft schaffte sie hier aus Gold, Silber, Kupfer oder Bronze tolle Schmuckstücke, wie (Ehe-)Ringe, Anhänger, Colliers oder Arm- und Halsreifen. Ihre Stücke verziert sie äußerst kreativ. Dafür verwendet die Oberkärntnerin Edelsteine, Rohsteine, Samen oder andere Findlinge. Auf ihrem Jagdschmuck finden sich zum Beispiel Dachshaare, Bachsteine, Hirschgrandel oder Geweihrosen. All ihren gefertigten Stücken gibt die Schmuck-Künstlerin auf diese Weise eine neue, schlichte, humorvolle Art mit.

Themen

Ihre Arbeiten widmen sich stets einem Thema, wie der Jagd, Trauer, dem Kristallinen Alpenwinter oder dem keltischen Baumkreis. Im keltischen Baumkreis ist jedem Mensch ein Lebensbaum zugewiesen. Perauer fertigt die Blätter in Silber dazu. Der Zeitraum vom 25. Mai bis zum 3. Juni steht im Zeichen der Esche...

Unikate

Ihre Arbeiten sind Unikate. Ihr Beruf eine aussterbende Zunft, denn die Digitalisierung nimmt Überhand. Die 59-Jährige bietet auch Ehering-Workshops an: "Brautleute können bei mir ihre Eheringe gestalten. Gerne wird dafür Altgold aus Familienbesitz verwendet. Das Gold erhält eine neue Gestalt und die Erinnerungen bleiben."

Einen Traum hat Perauer. Sie würde gerne einmal eines ihrer Schmuckstücke für einen Auftraggeber als große Skulptur anfertigen. Ihr Slogan dazu lautet: Schmuck ist Architektur.