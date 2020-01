Teil 2 unserer Gemeindevorschau für 2020 widmet sich Dellach, Krems, Lendorf und Mühldorf.



LENDORF (td). In Lendorf stehen 2020 wichtige Entscheidungen und Projekte an. Seitens des Landes gibt es positive Signale für die Verkehrserschließung zur Erweiterung des Gewerbegebiets entlang der B100 in Richtung Westen. Mit dieser Maßnahme will man neue Betriebe im Ort ansiedeln. Ein wichtiger Punkt ist auch die Sicherheit, daher soll beim Mitterweg und Oberlendorfer Weg ein Gehweg entstehen. Diesbezüglich wird mit Grundeigentümern über mögliche Varianten und entsprechende Grundablösen gesprochen.

Ein großes Thema bleibt das „Mehrzweckhaus Hühnersberg“, mit dem eine wertvolle und nachhaltige Infrastruktur für die Feuerwehr, die Vereine, Genossenschaften und Nachbarschaften sowie die Jugend geschaffen wird. Der Baustart hierfür soll im Frühsommer erfolgen. Weiters stehen Sanierungs- und Verbesserungsarbeiten an Straßen und in wasserführenden Gräben an, welche gemeinsam mit der Wildbachverbauung koordiniert werden. Ebenfalls top: Umfangreiche Vorhaben zum Glasfaserausbau, die gemeinsam mit der BIK Kärnten umgesetzt werden sollen.

Dellach voller Tatendrang

In Dellach gibt es 2020 einige Feste zu feiern: Bereits zum 50. Mal findet im Oktober 2020 die Knoten Messe auf 2.216 Meter Seehöhe statt. Außerdem begehen 2020 die Bibliothek (20 Jahre) und die Stollenteufel (10 Jahre) ein rundes Jubiläum. Ein toller Event versprechen auch der Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb und das Fest der Täler zu werden.

Die Gemeinde startet voller Tatendrang ins Jahr 2020, nimmt sich folgende Projekte vor: Die Erweiterung der Urnenanlage am Friedhof, die Sanierung und Verbesserung des Wanderwegnetzes, Wildbachverbauungsmaßnahmen sowie die Aufarbeitung der Unwetterschäden von November 2019. Weiters steht die Anschaffung eines Kleinlöschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr an.

Schi-Stars in der Innerkrems

Die Gemeinde Krems ist stolz auf ihre Vereine, die das Gemeindeleben mit ihren Veranstaltungen beleben, und die Innerkrems. Das tolle Skigebiet im Herzen Kärntens ist Ende März 2020 Austragungsort der österreichischen Staats-Schi-Meisterschaften der Damen und Herren.

Gebaut wird in Krems 2020 an zahlreichen Ecken und Enden: Angegangen werden die Neuasphaltierung der Verbindungsstraße Kremsberg, die Brückensanierung der Verbindungsstraße Leobengraben, die Wildbachverbauung am Grünsangerlbach im Ortsbereich von Vorderkrems, der Ausbau der Güterwege Wetschenbach/Purbach und BG Steinwand sowie der Ausbau der Radwegs Eisentratten - Gmünd und das Projekt Abwasserentsorgung in der Ortschaft Vordernöring. Außerdem wird ein neuen Feuerwehrautos für die Feuerwehr Leoben angeschafft.

Mühldorf hat viel vor

Mühldorf und Umgebung dürfen sich auf 2020 freuen. Die Gemeinde bekommt mit der Camping- und Badeanlage eine weitere tolle Freizeiteinrichtung und zusätzliche Aufwertung. Mit der Umsetzung soll 2020 begonnen werden. Von Seiten der Gemeinde wird die Basisinfrastruktur (Verlegung Radweg, Kanal, Wasser und Straßenbeleuchtung) hergestellt. Im Gegenzug garantieren die künftigen Betreiber einen öffentlichen Zugang zum Badebereich.

Gestartet wird im Ort im neuen Jahr auch mit dem Bau eines neuen Hochbehälters. Die Kosten dafür werden mit rund 800.000 Euro beanschlagt. Ebenfalls geplant ist die Erweiterung des Spar Markts auf eine Geschäftsfläche von rund 600 Quadratmeter.

In Mühldorf begibt man sich 2020 auch auf die Spuren von Kelten und Römern. Zahlreiche Oberflächenfunde aus keltisch- und römischer Zeit in der Region haben die Gemeinde dazu veranlasst das Projekt „ARGENTUM“ (Name in Anlehnung an den stattgefundenen Silberbergbau) zu entwickeln. Geplant ist ein Ausstellungsbereich im Spar Gebäude, von wo aus ein Erlebnisrundwanderweg starten soll. Die Strecke soll über den „Alten Weg“ nach Rappersdorf, den „Laserweg“ (alte Römerstraße) zurück, dann durch den Ort und über die Peharzbrücke zu den Ausgrabungen sowie über die Rad- und Fußwegbrücke wieder retour zum Ausgangspunkt führen. Werden die beantragten Förderungen gewährt, will man das Projekt in den nächsten zwei Jahren realisieren.