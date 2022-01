Franz Klammer – Chasing the Line am Samstag als Exklusive TV-Premiere bei ServusTV. Und am Montag, 31. Jänner, Bergwelten mit Eindrücken vom Großglockner.



KÄRNTEN. Klammers Leben ist eine Erfolgsgeschichte – vom Bergbauernbub zum Weltstar. Zur Legende wurde er mit dem wohl spektakulärsten Abfahrtslauf der Sportgeschichte. 1976 holte er unter großem Druck Abfahrtsgold bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck.

Es gab Ärger mit dem Skihersteller und Konkurrent Bernhard Russi war ebenfalls in Topform.

Neues Leben

Erfolgsregisseur Andreas Schmied hauchte mit dem Film Mit „Klammer – Chasing the Line“ dem Mythos Klammer neues Leben ein. In mitreißenden Bildern zeigt er dem Publikum was es heißt, beim wichtigsten Rennen des Oberkärntners dabei gewesen zu sein. Der Film ist aber auch eine romantische Love-Story. Die Geschichte von Franz und seiner (zukünftigen Frau) Eva begeistert mit intimen Einblicken ins private Leben des Menschen hinter der Legende.

Gedreht wurde Klammer – Chasing the Line u.a. in Oberdrauburg. Marii Weichsler aus Lessing ist in der Rolle von Klammers Schwester zu sehen. TV-Premiere: Samstag, 20.15 Uhr, ServusTV.

Großglockner

Am Montag, dem 31. Jänner 2022, 20.15 Uhr, widmet sich ServusTV in der Sendung Bergwelten dem Thema "Winter in Österreichs Bergen". Franz Klammer wagt dabei eine Winterbesteigung des Großglockners. Eine große Herausforderung für jeden Alpinisten, aber oben angekommen hat man im Idealfall ein imposantes, winterliches Panorama...