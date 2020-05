Know-how im Immobilienmanagement

Nachhaltigkeit – ein aktuelles Zukunftsthema, auch in Immobilienmanagement und -entwicklung. Die Fachhochschule Kärnten bildet im Bachelorstudium „Nachhaltiges Baumanagement“ berufsbegleitend zukünftige Immobilienmanager aus.

Das Studium ermöglicht den Einstieg in Immobilienmanagement und Projektentwicklung, öffnet aber auch Türen für Personen, die bereits bei Bauträgern, Immobilienverwaltern oder als Immobilienmakler tätig sind und sich beruflich weiterqualifizieren möchten.

In diesem in Österreich einzigartigen Studium erwirbt man fächerübergreifendes Wissen in Wirtschaft, Recht und nachhaltiger Bautechnik mit Hochschulabschluss. Der Bezug zur Praxis und gute Kontakte in die Wirtschaft sind ebenfalls wichtige Eckpfeiler der Hochschulausbildung. Für ein Berufsfeld mit hoher Verantwortung, aber einem Mangel an adäquat ausgebildeten Fachleuten, füllt der Studiengang eine Lücke im Bildungsbereich.

Mit Wintersemester 20/21 startet bereits der vierte Jahrgang des erfolgreichen Studiengangs, dessen Semestergebühren auf 363,36 Euro kommen.

Die FH Kärnten informiert in einer Online Infosession am 30. Juni über berufsbegleitende Studiengänge. Direkte Fragestellungen können persönlich an die Studiengangsleiter*innen gestellt werden. Alle Infos finden Sie auf der Website der FH Kärnten.

Die Bewerbung für das Studium ist noch bis 30. September möglich.

Fachhochschule Kärnten

Dipl.-Ing. Daniel Bednarzek, MSc.

05 90500-5116

d.bednarzek@fh-kaernten.at

Website Nachhaltiges Baumanagement