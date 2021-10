In Oberdrauburg wurde ein Landwirt (48) von einem Stier angegriffen und schwer verletzt.

DRAUTAL. Stier-Attacke in Oberdrauburg! Beim Versuch sein Weidevieh von der Wiese in den Stall zu treiben, wurde gestern ein Landwirt plötzlich von einem Stier attackiert und zu Boden gestoßen. Der 48-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, konnte aber noch per Handy Hilfe holen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Bauer wurde vom Team des Rettungshubschraubers "RK1" ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Spittaler WOCHE wünscht baldige Genesung