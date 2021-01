Bei einem Vollbrand eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in Lendorf wurden landwirtschaftliche Geräte und Maschinen zerstört.

LENDORF. In den frühen Morgenstunden des 14. Jänner 2021 stand in Lendorf ein landwirtschaftliches Nebengebäude in Vollbrand. Den Feuerwehren gelang es ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Stallgebäude, wo mehrere Nutztiere untergebracht sind, sowie auf die unter dem Brandobjekt liegende Biogasanlage zu verhindern. In dem Nebengebäude befanden sich mehrere landwirtschaftliche Geräte und Maschinen, die bei dem Brand zerstört wurden. Es kamen keine Personen oder Tiere zu Schaden.



Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen seitens des Landeskriminalamt Kärnten laufen. Eine Brandursache sowie die Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest. Im Einsatz befanden sich die Polizei Möllbrücke sowie die FF Lendorf, Möllbrücke, Pusarnitz, Hühnersberg, Spittal/Drau, Baldramsdorf und Sachsenburg.