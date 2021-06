Die Lebenshilfe Kärnten eröffnet am Mittwoch Inklusives TeeCafe "Lebensg ́fühl" in Spittal. Auf rund 400 Quadratmeter finden sich auch eine Kinderspiel- und Leseecke, sowie angeschlossen eine Werkstatt...

SPITTAL/DRAU. In Spittal wurde heute das Inklusives TeeCafe "Lebensg ́fühl" feierlich eröffnet. Seinen Platz hat das moderne, freundliche, geräumige Lokal im ehemaligen Vögele Shoes Geschäft in der Bahnhofstraße 22a in Spittal gefunden. Wobei beim "Inklusives TeeCafe "Lebensg ́fühl" handelt es sich um mehr als ein simples Kaffeehaus. Petrus Dürmoser und sein 13-köpfiges Team bieten ihren Gästen auf 400 Quadratmeter nicht nur Cafe sowie kleine süße und deftige Snacks an. Hier findet Jung & Alt auch eine großzügige Leseecke, die mit Büchern, der Stadtbibliothek Spittal bestückt ist. Weiters gibt es für Klein-Kinder eine Spielecke. Hier kann der Nachwuchs Spass haben, während Eltern ihren Cafe genießen. Man sieht sich als Ort der Begegnung, der allen offen steht.

Menschen wie du und ich

Besonders macht das "Lebensg ́fühl", dass in Service und in Küche Menschen mit Behinderung tätig sind. Außerdem ist den Räumlichkeiten eine offene Werkstatt angeschlossen, in der ebenfalls Menschen mit einem Handycap Kunstwerke und Dekorationen schaffen...! "Wir sind stolz darauf bei uns im Lebensg'fühl in Spittal Menschen mit und ohne Behinderung eine sinnvolle Arbeit geben zu können, die sie begeistert.", so Standortleiter Petrus Dürmoser.

Eigenes Bier

Punkten kann das Inklusives TeeCafe "Lebensg ́fühl" auch mit seinem eigenen Lebenscraft Bier. Derzeit werden 50 Liter pro Woche in einer kleinen Privat-Brauerei in der Brückenstraße gebraut. Abgefüllt wird der Gerstensaft in kleinen 0,25 Liter Flaschen. Die Idee dafür lieferte Franz Warum, Obmann der AmmA (Arbeitsgemeinschaft zur Begleitung von Menschen mit Assistenzbedarf). Auch die Flaschen-Etikette wurde von Personen, die von der Lebenshilfe Kärnten begleitet werden, selbst entworfen. Man plant in naher Zukunft auch Spezialbiere, z.B. mit Honigmelisse, zu brauen.

Politik und Soziales

Zur feierlichen Eröffnung kamen unter anderem Landeshauptmann Stellvertreterin Beate Prettner, Hanna Kamrat (Vizepräsidentin der österreichischen Lebenshilfe), Anton Henckel-Donnersmarck (Präsident der Kärntner Lebenshilfe), Spittals Stadträtin Almut Smoliner, Seebodens Bürgermeister Thomas Schäfauer, Spittals Gemeinderätin Andrea Oberhuber oder Monika Wegscheider (Monel).

Zur Sache

Die Lebenshilfe setzt sich für Menschen mit Behinderungen und deren selbstverständliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein. Das Lebensg'fühl in der Bahnhofstraße #22a in Spittal/Drau ist das zweite Lokal dieser Art in Kärnten nach Wolfsberg. Es ist Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr sowie jeden Freitag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet... Alle Einnahmen kommen 1:1 den von der Lebenshilfe begleiteten Personen zu Gute.

Lebenshilfe Ball abgesagt

Der Lebenshilfe Ball 2021 musste leider Covid-bedingt abgesagt werden. Im kommenden Jahr feiert die Lebenshilfe Kärnten ihr 60-Jahr-Jubiläum. Dann soll umso lauter und größer gefeiert werden. Geplanter Termin für den Lebenshilfe Ball 2022: April 2022