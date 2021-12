Autor Helmut-Michael Kemmer aus Stall schrieb seine Gedanken zur Weihnacht nieder.

BEZIRK. Wir wollten, dass Weihnachten immer so bleibt wie es war und es sich nie ändert. Harmonisch, in großer Gesellschaft, eine möglichst positive Stimmung und viele Kerzen und Sternspritzer am frisch geschlagenen Christbaum. Doch Last Christmas war gestern und langsam werden wir uns der verschwenderischen Zeiten zuvor bewusst und dass es Menschen gibt, die Weihnachten einsam verbringen, von Depressionen geplagt.

Zeit für Veränderungen

Einigen von uns wird langsam klar, dass Weihnachten dafür da ist, sich bewusst zu werden und nachzudenken, dass wir etwas ändern können. Uns den vielen angehäuften Problemen, die wir haben stellen können. Denn das ist die Zeit, wo wir etwas bewirken können. Wir haben Zeit zu denken und zu handeln.

Eine neue Weihnacht



Natürlich gehören Feierlichkeiten zu Weihnachten dazu. Doch was nützen die Feierlichkeiten, wenn wir alle wie kleine Weihnachtslemminge und Wichtel den Abgrund hinterlaufen? Zeit zu feiern, bleibt immer noch genug. Doch mir wurde beigebracht, dass diese erst nachdem ich etwas bewirkt und umgesetzt habe mir gönnen kann. Weihnachten kann neue Wurzeln schlagen, sich entfalten und für uns Menschen zu etwas Besserem werden als das was es zuletzt geworden ist … lasst uns die gestrige Weihnacht zu Grabe tragen und etwas entstehen, das es wirklich wert ist, gefeiert zu werden und dem wieder einen Sinn geben. Ich bin mir sicher das wäre auch im Sinne Jesus Christus gewesen. In meinem auf jeden Fall.

Von Helmut-Michael Kemmer - „Mölltaler Schreiberei“

Zur Person

Helmut-Michael Kemmer (44) aus Stall im Mölltal ist Autor von mittlerweile sieben Büchern. Heuer brachte der 44-Jährige den Thriller "FANG TAN" heraus. Seit seiner Jugend fasziniert Kemmer auch das Thema Film. Seine Kurzfilme sind vielfach ausgezeichnet.