Am gestrigen Nachmittag hat ein 34-jähriger Mann aus Spittal einen 15-jährigen Schüler im Beisein seines Freundes mit einem Taschenmesser bedroht. Der Beschuldigte wurde heute, Dienstag im Zuge einer Fußstreife identifiziert.

SPITTAL. Ein vorerst unbekannter Täter bedrohte gestern, Montag zwischen 15.20 und 15.35 Uhr in einem Einkaufszentrum in Spittal an der Drau einen 15-jährigen Schüler im Beisein dessen 15-jährigen Freundes mit einem ausgeklappten Taschenmesser. Das Opfer gab an, er habe beim Vorbeigehen an dem ihm unbekannten Täter beziehungsweise dessen Körper leicht gestreift. Anschließend habe der Täter nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung ein Taschenmesser aus seiner rechten Hosentasche gezogen und dem Opfer zum Hals gehalten. Es folgten weder Forderungen nach Wertgegenständen noch nach Bargeld. Anschließend habe der Täter das Einkaufszentrum in Richtung Bahnhof verlassen.

Beschuldigter zeigt sich geständig

Aufgrund von Ermittlungen und Fahndungstätigkeiten konnte die Kriminaldienstgruppe des BPK Spittal im Zuge einer Fußstreife am heutigen Dienstag den unbekannten Täter in der Innenstadt von Spittal/Drau identifizieren. Der Beschuldigte, ein 34-jähriger im Bezirk Spittal/Dau wohnhafter deutscher Staatsangehöriger, wurde niederschriftlich zum Sachverhalt einvernommen und ist geständig, den 15-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Er gab an, dass er die jungen Burschen lediglich habe erschrecken wollen. Das für die gefährliche Drohung verwendete Klappmesser wurde sichergestellt und gegen den 34-jährigen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.