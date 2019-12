Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Spittal war mit seinem PKW auf der Millstätter Bundesstraße gegen eine Betonschutzwand gefahren und in weiterer Folge umgekippt. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz ärztlich versorgt, am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.



DELLACH. Ein 58-Jähriger war am 30. Dezember mit seinem PKW auf der Millstätter Bundesstraße (B98) im Ortsgebiet von Dellach unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Lenker plötzlich rechts von der Fahrspur ab und fuhr auf eine Betonschutzwand auf. Durch den Zusammenstoß verlor der Oberkärntner die Kontrolle über sein Auto, das in weiterer Folge umkippte. Der Mann musste vom Roten Kreuz an der Unfallstelle ärztlich versorgt werden. Am PKW entstand hoher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde von der FFW Matzelsdorf von der Fahrbahn entfernt.