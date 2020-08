Die Volkshochschule (VHS) Spittal startet im September mit kürzeren Kursen, mehr Online-Angeboten und strikten Sicherheitsvorkehrungen ins Herbstsemester.

SPITTAL. Nach einem "turbulenten Semester", wie es Benjamin Hell formulierte, startet die VHS mit neuen Ideen wieder durch. In Vertretung der - nicht an Covid-19! - erkrankten Geschäftsführerin Beate Gferer stellten der für Kurse in Kärnten zuständige Bereichsleiter Hell und die Spittaler Bezirksstellenkoordinatorin Felicitas Wachschütz in einer Pressekonferenz das neue Angebot vor. Es sieht mehr als 150 Kurse mit den Schwerpunkten Gesundheit/Beauty/Fitness, Sprachen (u.a. Englisch, Französisch, Italienisch, Slowenisch und Kroatisch), Kreativität/Kulinarik, Natur/Umwelt sowie Beruf/Kommunikation vor. Erstmals in Spittal: Tarock-Königrufen für Anfänger.

Sprachkurse halbiert



Im Unterschied zu früher werden die Sprachkurse auf zehn Unterrichtseinheiten in einem Semester (von September bis Weihnachten, Neujahr bis August 2021) halbiert und kosten entsprechend auch nur die Hälfte. Möglich ist auch individuell angepasstes Einzelcoaching in allen Sprachen. Kurse in Oberkärnten werden über Spittal hinaus auch in Gmünd, Obervellach, Radeheinthein und in Steifeld/Overdrautal angeboten.

Teilnehmerzahl begrenzt



Um in den Coronazeiten der Sicherheit Genüge zu tun, wird erstmals die Teilnehmerzahl pro Kurs den Räumlichkeiten (in Spittal beispielsweise Fritz-Strobl-Schulzentrum, Drautalperle, Otelo und in Kindergärten) angepasst, werden die Räume mit zusätzlichen Hygieneartikeln ausgestattet. Außerdem soll das Online-Angebot bis zum Frühjahr 2021 auf mehr als 200 Kurse ausgebaut werden.

Digitale Vorreiterrolle



Apropos Online: Weil das vergangene VHS-Jahr für 7.000 Teilnehmer Mitte März abrupt beendet werden musste und 260 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt wurden, was nach Hells Angaben für das Bildungswerk einen Verlust von 500.000 Euro bedeutete, haben die VHS-Verantwortlichen kurzfristig das erst für dieses Semester vorgesehene Online-Angebot vorgezogen und 75 Kurse "aus dem Boden gestampft" (Hell). Damit habe Kärnten in Österreich eine Vorreiterrolle übernommen mit dem Ergebnis, dass sich unter den knapp 1.000 Teilnehmern am Computer auch solche aus anderen Bundesländern, ja sogar aus Kroatien befanden.

Anmeldungen fürs neue Semester sind unter Telefon 050 477 7301 oder per E-Mail unter vhs-spittal@vhsktn.at möglich.