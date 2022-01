Weil "Wenn die Musi spielt" Winter Open Air wegen der steigenden Omikron-Fälle ohne Publikum über die Bühne gehen muss, gibt es eine Musi-Skiwoche.

BAD KLEINKIRCHHEIM. Damit die Millionen zählende Fangemeinde in den Genuss von Life-Musik kommt, hat der Tourismusverband Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt. In leicht, auch für Nichtskifahrer zugänglichen Hütten des Skigebietes Bad Kleinkirchheim treten in der Musi-Skiwoche bis Sonntag diverse Gruppen auf. "Mit diesem Programm wollen wir unseren Gästen ein 'Musi-Gefühl' geben", erklärt Daniel Kelih, Büroleiter des Tourismusverbandes Bad Kleinkirchheim. Er hat das Programm zusammen mit Otto Lobewein gestaltet. Der 73-Jährige hatte dem Millstätter Carinthia-Chor 40 Jahre angehört sowie 26 Sommer- und 17 Winter-Open organisiert . Nun hat er die Verantwortung für die Musi-Veranstaltungen in die Hände von Walter Egle und Sepp Adelmann gelegt. Die Musi-Skiwoche aber wollte er sich nicht nehmen lassen.

"Rotwein Trio" zu Beginn



Den Anfang machte am heutigen Mittwoch in der Hütte "Zum Sepp" von Christian und Birgit Prägant in der Talstation Kaiserburg das "Rotwein Trio" aus Seeboden mit Sepp Ebner (Bariton), Franz Kapeller (Akkordeon) und Charly Rausch (Gitarre). Zu den

mitschunkelnden Gästen zählten Tischler aus diversen Bundesländern, die zu einem Kassentreffen zusammen kamen. Aus Kärnten war Hans Lackner aus Heiligenblut-Wolkersdorf dabei. Begeistert waren auch Herta Vogl, die nur wegen der "Musi-Veranstaltungen" vor sieben Jahren aus Niederösterreich nach Bad Kleinkirchheim gezogen war, und Kathrin Henne aus Schwäbisch Hall, die auch wegen der "Musi" für eine Woche gekommen ist. Auch Gunter Walcher schaute vorbei, seit über 20 Jahren Sicherheitschef der "Musi"-Veranstaltungen.

Musi bis Sonntag



Am Donnerstag, 20. Jänner, sind im Bergrestaurant Waldtratte/Mittelstation Kaiserburg

die "Wilderer" zu hören, am Freitag, 21. Jänner, im Bergrestaurant Kaiserburg/Bergstation Kaiserburg noch einmal das "Rotwein Trio", am Samstag, 22. Jänner, im Panorama Restaurant Nock IN Brunnachbahn das "Kärntner Skilehrer Trio" und am Sonntag, 23. Jänner, in Trattlers Einkehr "Oberkrainer Power". Beginn ist jeweils um 12 Uhr, nur am Sonntag zum Frühschoppen schon um 11 Uhr. Es gelten die Covid-19 Vorschriften für die Gastronomie. Im Fernsehen (ORF 2 und MDR) wird am Samstag, 22. Jänner, aus St. Oswald "Wenn di Musi spielt" ab 20.15 Uhr live übertragen.