Traditionell begeht Pro Musica Mallnitz den Jahreswechsel mit klassischer Musik.

MALLNITZ. Wie könnte man ein Jahr besser beenden und beginnen als mit sanften Klängen?

Jahresende

Den musikalischen Ausklang gestaltete am 29. Dezember in der Mallnitzer Pfarrkirche das „Streichensemble Klagenfurt-Wien“ mit dem ungemein farbenreichen Streichquintett von Alexander Glasunow. Mit der Besetzung von vier Geigen, zwei Bratschen und zwei Violoncelli erreichte das Ensemble im Anschluss daran mit dem Streichoktett von Felix Mendelssohn-Bartholdy schon beinahe symphonische Klänge. Konzertmeisterin Anna Morgoulets interpretierte mit ihren Musiker*innen, darunter Österreichs aufstrebender Geigenstar Emmanuel Tjeknavorian, das geniale Jugendwerk des Komponisten mit großer Hingabe und unglaublicher Frische.

Neujahrskonzert

Am Sonntag, den 2. Jänner folgte das traditionelle Neujahrskonzert für Mallnitz einmal mehr mit dem aus Musikern der Wiener Philharmoniker bestehenden „Zalodek Ensemble“. Mit herrlich singenden Geigen mit ausreichend wienerischem Schmelz erklangen die großen Walzer Joseph Lanners, voll Esprit und Schwung die schnellen Polkas der Straußdynastie und Carl Michael Ziehrers. Einnehmend eine musikalische Burleske von Grazyna Wojtanowska, die als österreichische Erstaufführung in Anwesenheit der Komponistin in Mallnitz erklang. Mit warm timbriertem Mezzo und reichen Nuancen faszinierte Laura Olivia Spengel mit ihren Arien aus Opern von Saint-Saëns und Puccini. Ein angenehmer und eindrucksvoller Start ins Neue Jahr!