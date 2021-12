Glück im Unglück dürfte ein Mann in Dellach gehabt haben. Seine Nachbarin war aufmerksam und bemerkte einen Brand.

DELLACH/DRAU. Ein 48-jähriger Mann nahm am 23. Dezember 2021 um 4:30 Uhr Brandgeruch in seinem Wohnhaus in Raßnig, Gemeinde Dellach/Drau wahr. Sofort kontrollierte er seinen Kamin auf Risse und Undichtheiten. Er konnte soweit jedoch kein offenes Feuer wahrnehmen. Bevor er zur Arbeit fuhr, beauftragte er seine Nachbarin zur Brandwache.

Nachbarin alarmierte Feuerwehr

Gegen 8 Uhr bemerkte sie im Bereich des Kamins starke Rauchentwicklung und verständigte sofort die FF Stein. Beim Eintreffen der FF brannte der Kamin und griff das Feuer bereits auf den Dachstuhl über. Von der FF konnte durch umfangreiche Löschmaßnahmen die Ausbreitung des Feuers verhindert werden und der Brand gelöscht werden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Im Einsatz standen insgesamt 6 FF des Abschnittes Oberes Drautal mit insgesamt 12 Fahrzeugen und rund 90 Kameraden.